Torremaggiore si “accende” con la ‘Corrida’: show di beneficenza per ABC The New Care

Tutto pronto a Torremaggiore per la mitica “Corrida”. Sabato 10 novembre, a partire dalle ore 20.30, il Cinema “Ciardulli” si animerà con lo spettacolo scritto da Rosa Trematore per l’associazione di volontariato ABC The New Care.

Ospiti della serata benefica saranno lo showman televisivo pugliese Giuseppe Luigi Iannetti e il comico Tony, oltre alla stessa regista, che interpreterà il personaggio di Sconsolata.

“L’evento di sabato prossimo - spiega la Presidente dell’Ass. ABC The New Care, Elvira Pettolino – nasce a conclusione di un percorso che ha attraversato tutto il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione. Nelle ultime settimane, infatti, i volontari sono stati impegnati nella promozione di visite ecografiche e nella ‘Marcia rosa’, una camminata aperta a tutti, organizzata con il Patrocinio del Comune di Torremaggiore, ideata per sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno, attraverso screening periodici. Rosa Trematore, che segue le nostre attività, ha voluto scrivere per noi questo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto interamente all’associazione. L’obiettivo è quello di realizzare una sala di cineterapia per malati oncologici nella nostra sede”.

La cinematherapy, ormai da tempo nota e praticata in diverse realtà, indica come la visione di film crei sotto il profilo psicologico un “effetto pausa” per i malati, aiutando a ridurre la percezione del dolore e creando uno stato di benessere riscontrabile a livello neurologico. Ma è soprattutto nel campo delle emozioni che la cineterapia aiuta, con la manifestazione ed analisi di quelle viste sul grande schermo si riesce ad esorcizzare le proprie, anche quelle che riguardano la sfera della sofferenza.

Il progetto della ABC The New Care prevede, dunque, l’apertura nella sede associativa di una vera e propria sala cinematografica che garantirà la visione delle pellicole come routine nel periodo della cura: la cineterapia fa parte delle artiterapie, che da molti decenni annovera l’utilizzo del teatro, della musica, della danza, della pittura, a scopo terapeutico.

“L’associazione è attiva da 5 anni a Torremaggiore e nasce per la tutela e la prevenzione delle malattie, in particolar modo quelle oncologiche e per la tutela della salute, partendo proprio dai tre punti cardine della buona salute: il corretto stile di vita, l’attività fisica e, appunto, la prevenzione”, sottolinea la Presidente Pettolino.

L’ingresso alla “Corrida” del 10 novembre è libero; gli interessati potranno richiedere un invito all’associazione in cambio di una donazione.