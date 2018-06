Dal centro storico al lungo lago: ecco la prima edizione della CorriLesina

Dopo 5 anni, si torna a correre a Lesina, questa volta in pompa magna, la 1°CorriLesina è infatti Campionato Provinciale Master 10 km. La gara organizzata dalla Running Accademy Lucera, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale di Lesina si disputerà su un circuito interamente cittadino che toccherà il centro storico di Lesina e il lungo lago, dando la possibilità ai podisti provenienti da ogni parte della nostra regione di ammirare le bellezze della cittadina lagunare, nel contesto inusuale del tramonto. Percorso pianeggiante, su due giri, che assegnerà i titoli di Campione Provinciale nelle categorie Master. L'Assegnazione del Campionato Provinciale alla CorriLesina è un importante attestato per gli organizzatori della gara, che certifica l'elevato livello degli standard organizzativi messi in atto dalla Running Accademy Lucera nelle manifestazioni organizzate, tra le quali spicca la Poggio Imperiale Lesina Half Marathon, di cui la CorriLesina è la gara di lancio e in un certo senso la sorella minore. Per informazioni ed iscrizioni www.correreinpuglia.it.

