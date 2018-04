Torna 'Correre donna': Parco San Felice si colora di rosa

Sono sempre di più le donne che corrono e celebrano la propria femminilità correndo. Sempre più belle, più sorridenti, invadono i parchi cittadini e popolano le gare e le maratone. Sono dati che ci piace leggere. Fino a qualche anno fa, il rapporto tra donna e corsa era, purtroppo, difficile. La corsa femminile è stata spesso oggetto di pregiudizi ed è ancora una minoranza. Fortunatamente, però, la tendenza sta cambiando e questo perché si stanno scoprendo i numerosi vantaggi della corsa.

Per prima cosa, se ci si pone un obiettivo, qualsiasi esso sia, ci stiamo dedicando del tempo, una nuova attenzione tutta per noi. In più, se questo obiettivo è sportivo, stiamo facendo del bene a tutto il nostro organismo. Infatti, i benefici della corsa sono mentali, ancora più che fisici. La corsa ci rende consapevoli delle nostre potenzialità, della nostra forza, migliora l’umore e allontana lo stress giornaliero. Anche quest’anno l’Associazione Runners Parco San Felice di Foggia darà vita alla 6° edizione di “Correre Donna”, un evento ormai importantissimo nella programmazione primaverile comunale nonché il modo migliore per far rivivere il nostro Parco San Felice.

L’evento, patrocinato dal Comune di Foggia con la collaborazione di Parco Città e del gruppo di amici Med-Food, si terrà domenica 6 maggio p.v e avrà come tema principale resilienza e sport. “Siamo felicissimi del traguardo raggiunto – ha dichiarato il Presidente dell’associazione promotrice, Anna Paola Improta - ogni anno il numero di partecipanti è stato un crescendo, a dimostrazione che la città e le donne della città sono con noi in questa domenica di festa”. Sarà, infatti, una manifestazione sportiva tutta al femminile, con ritrovo negli spazi di Parco Città alle ore 09:30. Dopo la consueta foto di gruppo e una fase di riscaldamento, la manifestazione inizierà alle ore 10:00. Correre Donna è una passeggiata libera di sole donne, con un percorso di 5 giri del Parco che potranno essere fatti correndo, corricchiando o semplicemente passeggiando. L’andatura è libera e non trattandosi di gara o competizione posso parteciparvi anche donne con bambini, passeggini o amici a quattro zampe. Alla fine del percorso, ci sarà ad attenderle un ricco ristoro, sorteggi e ricchi premi, e intrattenimento danzante con la ballerina Rosamaria De Filippi, balli orientali, salsa e l’ormai celebre yoga della risata che proprio domenica 06 maggio celebra la sua Giornata mondiale. Sarà una domenica di gioia e sano divertimento per tutte le podiste foggiane ma anche per tutte le donne di ogni età che vorranno prendere parte alla passeggiata. Un modo simpatico e spensierato per trasmettere l’importanza della corsa e del movimento. Le iscrizioni sono già aperte e si possono effettuare sia presso “Parco Città” sia presso “La differenza acconciatori” in via Ciampitti, 101. Le prime 150 iscritte riceveranno la maglia celebrativa e non mancheranno gadget per tutte. Donne siate numerose! Correre ci permette di essere donne migliori, di essere più felici, di cambiare in meglio, anche di poco, la nostra vita. Correre ci rende forti, consapevoli, equilibrate, ci permette di regalarci del tempo. E alle volte anche un corpo più tonico (cosa che non guasta). La “corsa”, d’altronde, è un sostantivo di genere femminile!