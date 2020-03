Messa nella cripta di Padre Pio: la supplica "perché allontani dal mondo questo flagello"

Domenica 22 marzo, nella Cripta di San Pio, Padre Franco Moscone presiederà la Santa Messa alle ore 18:00. Sarà l’occasione per unirsi spiritualmente a tutti i Gruppi di Preghiera di Padre Pio, alla Casa Sollievo della Sofferenza e ai tanti fedeli, che in questi giorni pregano incessantemente per la salute del mondo intero.

"Cari fratelli dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Siamo nati nel cuore di Padre Pio in tempi di guerra, in seguito all'appello di Papa Pio XII a pregare per la pace. Ci ha affiancati a Casa Sollievo definendoci vivai di fede e focolai d'amore, per rendere presente il Signore là dove c'è sofferenza", ha dichiarato Padre Moscone.

"Il momento che stiamo vivendo in Italia e nel Mondo ci rimanda alla nostra missione, a quanto Padre Pio ha pensato nel suo cuore e come ci ha visti. È difficile riunirci a pregare insieme perché rimaniamo isolati nelle nostre case, ma ognuno di noi è una persona di preghiera del Gruppo di preghiera, e attraverso gli strumenti di oggi possiamo rimanere comunque uniti in alcuni momenti e pregare insieme. Dobbiamo pregare e affiancare Casa sollievo e tutti i luoghi e ospedali dove si sta lottando questa guerra contro il Coronavirus".

"Questo mio - conclude Padre Moscone - è un appello a unirci insieme in preghiera per unirci insieme in preghiera attraverso la tv di Padre pio, domenica alle 18 nella cripta di fronte alle reliquie del nostro santo e al crocifisso della stimmate. Sarà occasione per supplicare insieme Padre Pio e la Santissima Trinità perché allontani dal mondo questo flagello. Vi chiedo quello che disse Padre Pio stesso: "È questo il momento, rimbocchiamoci le maniche. Diamoci da fare, è il tempo di preghiera, è il nostro tempo, è la nostra missione". Pregate e vi aspetto a pregare tutti insieme".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.