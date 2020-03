Tutti fuori al balcone per sfidarsi a colpi di canzoni: l'idea per scambiarsi un abbraccio sonoro durante l'emergenza

Nonostante la reclusione da pandemia il giovane team dell’emittente foggiana RadioNovaIons97 si sta impegnando per far sentire tutti più uniti con un grande abbraccio sonoro, per colmare le distanze in questi difficili giorni.

Lo fa con l’iniziativa “challenge”, #stofuoricomeunbalcone, una divertente sfida a cantare insieme le più amate canzoni italiane. Infatti, l’emittente radiofonica – che trasmette sulle frequenze FM 97mhz a Foggia e provincia, in streaming sul sito www.radionova97.it o app gratuita scaricabile per Android e iOS - ha deciso di dare il suo contributo supportando i “flash mob” nazionali, programmati alle ore 12.00 e delle ore 18.00. Ogni giorno, dopo la trasmissione dell’inno d’Italia, sarà mandata in onda una selezione di 30 minuti delle più popolari canzoni italiane, per condividere il piacere di sentirsi vicini nella musica e sdrammatizzare il clima del periodo con una sfida sui social. Partecipare è semplice: bisogna andare fuori al balcone (o finestra, terrazzo ecc.) alzare il volume, cantare sulle canzoni trasmesse e fare una storia/video dove si canta e balla taggando #radionovaIons97 e un amico che si vuole sfidare su Fb o Instagram.

I radioascoltatori, poi, potranno segnalare la scelta delle loro canzoni preferite, sia per la selezione #stofuoricomeunbalcone che per le playlist trasmesse il programma “La famiglia – speciale #restoacasa” - in onda dalle ore 10 alle 12.00 dal lunedì al sabato - condotta da Riccardo Tribuzio.

Inoltre, RadioNovaIons97 propone in questi giorni una programmazione speciale di trasmissioni pomeridiane di intrattenimento in diretta Instagram organizzate dai suoi speaker che, connessi da casa, proporranno news, musica e interviste a partire dalle ore 17.00.

L'invito all'iniziativa è, ovviamente, esteso anche a tutti coloro che non vogliono partecipare alla sfida dei video, ma che desiderano avere l'occasione di ascoltare le più belle canzoni della musica leggera italiana e godersi le “Ras-serenate” di #stofuoricomeunbalcone. Per informazioni sul palinsesto basta seguire la community Fb e Instagram o inviare mail a info@radionova97.it

