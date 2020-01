Conversazioni di Storia Locale: alla Biblioteca si racconta "Una storia straordinaria"

The Foggia Group – Una storia straordinaria è il titolo del prossimo appuntamento delle “Conversazioni di Storia Locale”, il ciclo di incontri organizzato per il quinto anno dalla Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia per parlare di eventi, luoghi e personaggi locali, nel consueto clima colloquiale ed informale.

Sarà Carmine de Leo, scrittore e giornalista foggiano, autore di numerose pubblicazioni storiche, a svelare al pubblico un capitolo poco noto della nostra storia, martedì 14 gennaio 2020, alle ore 17.30, nella Sezione Fondi Speciali della Biblioteca, in viale Michelangelo 1.

Furono circa cinquecento i giovani volontari, aspiranti aviatori americani, che proprio a Foggia, ai tempi della prima guerra mondiale - nel 1917 e fino all’estate del 1918 - conseguirono il brevetto da pilota, presso la scuola di volo denominata all’epoca “Foggia Sud”.

Fu il maggiore Fiorello La Guardia – successivamente più volte deputato al Congresso degli Stati Uniti e Sindaco di New York per tre mandati – a guidare i primi avieri della nascente aeronautica degli Stati Uniti d’America.

Proprio lo scorso anno, il Console Generale USA per il Sud Italia, Mary Ellen Countryman, prese parte alla cerimonia di commemorazione degli avieri volontari USA, deceduti nel corso dei voli di addestramento, con la deposizione di una corona di alloro nella Cattedrale di Foggia, davanti alla lapide che li ricorda.

Carmine de Leo, che su questa vicenda storica ha pubblicato due volumi, disponibili anche in lingua inglese, fu invitato alla festa dell’Indipendenza americana, lo scorso 4 luglio, presso la sede del Consolato, ricevendo dal Console una medaglia del Dipartimento di Stato Americano. Nell’occasione, l’autore foggiano raccontò questo periodo di storia locale, ricordando come in alcun lettere - inviate ai familiari proprio dagli avieri americani a Foggia - venivano descritti con grande entusiasmo i paesaggi della Capitanata: il cielo, il mare, le strade, le trattorie, persino.

Disponibili in Biblioteca per la consultazione interna i due libri di Carmine de Leo, conservati, tra le altre, anche presso la Biblioteca del Congresso Usa e in quella del Museo Nazionale Aerospaziale Usa: Una giornata con il Console Generale U.S.A. per ricordare gli aviatori del Foggia Group. Cattedrale e Museo Civico di Foggia, 15 febbraio 2018 e The Foggia Group. Brevetto italiano per i piloti U.S.A. 1917-1918 quando l'aviazione americana si formò nella Scuola di volo di Foggia.

Nel corso dell’incontro in Biblioteca, prevista la proiezione di documenti inediti ed immagini d’epoca.

Ingresso libero.