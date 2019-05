A Foggia un incontro sulla via Francigena

I Lions Club della zona 3 del distretto 108 Ab- Puglia (L.C. Foggia Arpi, L.C. Foggia Host, L.C.Foggia Umberto Giordano, L.C. Cerignola) organizzano il 7 maggio presso l'Auditorium Santa Chiara di Foggia con inizio alle 17,30 un convegno dedicato alla Via Francigena in Capitanata. Al centro dell'attenzione la cosiddetta via Micaelica che i pellegrini percorrevano deviando dall'antico tracciato della via Traiana attratti dalla devozione per l'Arcangelo Michele. Ne racconterà la storia Renzo Infante, docente di Storia del Cristianesimo all'Università di Foggia, mentre Michele del Giudice, camminatore e ricercatore di cammini parlerà dell'attuale pellegrinaggio a Monte sant'Angelo lungo gli antichi tracciati. Il tema dello sviluppo futuro anche a fini turistici di questo importante e storico cammino è affidato a Pasquale Pazienza, docente di politica economica presso l'Università di Foggia. Sono previsti interventi di saluto del Governatore Pasquale di Ciommo e di Marta Mazzone, presidente del Comitato distrettuale sulla via Francigena. Modererà l'incontro Gloria Fazia, presidente del Lions Club Foggia Arpi.