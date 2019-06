Tumore del colon retto: strumenti di prevenzione, ricerca e risultati illustrati in un convegno a Foggia

Il tumore del colon retto al centro di un convegno in programma a Foggia lunedì 17 giugno alle ore 18,00 presso la Sala Conferenze Nuova San Francesco. L’incontro, organizzato dal Club per l’UNESCO di Foggia in collaborazione con il Gruppo Telesforo Universo Salute, è promosso dal Centro Studi Dieta Mediterranea e si inserisce tra i progetti programmati per l’anno in corso.

Prevenzione e alimentazione, diagnosi precoce, terapie tradizionali e chirurgiche: sono queste le armi a disposizione per contrastare il cancro del colon retto, una patologia in crescita e di difficile approccio diagnostico e terapeutico. Dopo il saluto di benvenuto di Nicola Ciavarella, direttore Case di Cura Riunite Nuova San Francesco e Villa Serena, spetterà a Floredana Arnò, presidente del Club per l’Unesco Di Foggia riassumer i lavori dell’ultimo anno del Centro Studi e presentare i prossimi eventi del Club. Seguiranno i saluti istituzionali di Vito Piazzolla, Direttore Generale ASL FG, e Fabio Porreca Presidente Camera di Commercio Foggia, entrambi gli enti sono soci fondatori e firmatari del protocollo del Centro Studi Dieta Mediterranea.

Tra i relatori della tavola rotonda il prof. Fausto Tricarico, direttore del Dipartimento Chirurgico OO.RR di Foggia, che illustrerà le nuove tecniche endoscopiche e chirurgiche attualmente in uso. Seguirà l’intervento del prof. Donato F. Altomare, professore di chirurgia generale Università di Bari, che presenterà una rivoluzionaria metodica non invasiva per una diagnosi precoce. Introdurrà l’argomento prevenzione a tavola e quindi dieta bilanciata e corretto stile di vita la dott.ssa Antonietta Antoniciello, medico nutrizionista. Sarà quindi la dott.ssa Enza Paola Cela, psicologa e psicoterapeuta SIAN ASL FG, a fornire consigli per gestire adeguatamente le proprie emozioni in rapporto a una corretta dieta alimentare.

A seguire dibattito aperto con i relatori. L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Claudia Piccoli Ordinario di Biochimica Università di Foggia.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte al convegno e a fare tesoro dei preziosi consigli che esperti del settore potranno illustrare.