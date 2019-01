Sperando di fare cosa gradita, le inviamo il materiale informativo (brochure e scheda di iscrizione) relative al Convegno “TECNOLOGIE DIGITALI: OPPORTUNITÀ E LIMITI IN ETÀ EVOLUTIVA NUOVE EVIDENZE E RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI “ che si svolgerà a Foggia il 2/2/2019 .

Il convegno è gratuito ed aperto a medici, psicologi , studenti, dirigenti scolastici e insegnanti. L’iscrizione è obbligatoria.



Organizzatori

Il convegno è organizzato e promosso dall’Ordine dei Medici di Foggia, la

FIMP (federazione medici pediatri ) Foggia , l’AIRIPA (Ass. Ital per la ricerca in Psicopatologia dell’Apprendimento ) e L’associazione Le Muse

La Sede

AUDITORIUM “PASQUALE TRECCA” ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA VIA VINCENZO ACQUAVIVA, 48

Il Tema

“Smartphone, tablet e computer sono ormai - ancora di più della tv - parte integrante della vita degli adulti, ma anche dei bambini, i quali imparano con facilità a utilizzarli fin dai primi anni di vita”.

Il convegno affronta una tematica intorno alla quale, recentemente, si è sviluppata una ampia ed articolata discussione e sulla quale le associazioni professionali dei pediatri, degli psicologi e dei neuropsichiatri italiani sono state invitate ad esprimere un parere e a proporre raccomandazioni per famiglie ed educatori.



RELATORI

DOTT.SSA ANNA MARIA ANTONUCCI

DIRETTIVO AIRIPA



DOTT.SSA CARMINA D’AMATO

AIRIPA PUGLIA BASILICATA



DOTT.SSA ELISABETTA d’AMATO

FIMP FOGGIA



PROF. MARCO CAROTENUTO

UNIVERSITÀ DI NAPOLI



PROF.SSA GABRIELLE COPPOLA

UNIVERSITÀ DI BARI



PROF. PIERPAOLO LIMONE

UNIVERSITA’ DI FOGGIA



PROF. ORAZIO MIGLINO

UNIVERSITÀ DI NAPOLI



DOTT.SSA ANNA, NUNZIA POLITO

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

OO.RR. FOGGIA



DOTT. STEFANO VICARI

OSPEDALE BAMBIN GESÙ ROMA

