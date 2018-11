A Foggia un convegno sulla Prima Guerra Mondiale, a cento anni dalla sua conclusione

Nel centenario della conclusione del primo conflitto mondiale, l’Aula Consiliare del Comune di Foggia ospita il prossimo giovedì 29 novembre, a partire dalle ore18.00, il convegno di studi: “1918-2018: Cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale”

Dopo i saluti del Sindaco di Foggia Franco Landella e del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Miranda sono programmate le relazioni dell’on. Paolo Agostinacchio, già parlamentare della Repubblica e Sindaco di Foggia, sul tema : “Alleanze, dichiarazioni di guerra e esiti diplomatici e politici del conflitto”, del prof. Marco Grandi, già Professore di Storia Contemporanea all’Università di Genova e nipote di Domenico Grandi, Ministro della Guerra del Governo Salandra al momento dell’entrata in guerra del Regno d’Italia, sul tema “Dalla neutralità alla vittoria”, e del giornalista Luca Pernice che svolgerà una relazione su “I piloti americani a Foggia nella Grande Guerra”, con particolare riferimento alla presenza di Fiorello La Guardia, deputato al Congresso USA e in seguito sindaco di New York.

I lavori saranno introdotti e moderati dal giornalista Loris Castriota Skanderbegh.

“Sarà un momento di studio e di riflessione su un evento che ha caratterizzato l’inizio del secolo scorso e che per il nostro Paese ha significato la conclusione del Risorgimento e il raggiungimento della piena Unità nazionale. La fine della Grande Guerra segna anche l’inizio dell’età moderna. L’anno 1918 è, infatti, uno spartiacque storico. A tal proposito gli storici affermano che con la fine della prima guerra mondiale “niente fu più come prima”. Le vicende di cento anni fa meritano, pertanto, di essere ricordate”.