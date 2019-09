Alimentazione e tumori: il convegno a Foggia

La Commissione Giovani Medici dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Foggia coordinata dal Dott. Francesco Lapolla organizza un convegno sul tema di interesse attuale "Alimentazione e Tumori".

L'evento è organizzato dai Dott.ri Di Bello e Marano della Commissione Giovani Medici in collaborazione con il Prof. Giovanni Messina, Associato di Fisiologia dell'Università di Foggia e vedrà fra i Relatori Oncologi, Chirurghi, Endocrinologi, Dietisti, Internisti e tutte quelle Figure Professionali che si occupano del delicato legame fra la cultura alimentare e le patologie tumorali.

L'evento si terrà sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 8:30 presso l'Aula Turtur degli Ospedali Riuniti di Foggia in Via Napoli ed è gratuito con rilascio di ECM per le figura professionali interessate e CFU per gli Studenti Universitari dell'Area Medica. Per iscrizioni e informazioni : www.omceofg.it