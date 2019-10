Contemporun: a Foggia il concerto gratuito per ascoltare i giovani compositori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Musiche e brani immersi nella contemporaneità, in prima esecuzione assoluta: è questo il concetto dietro ContempoRun, iniziativa del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, giunta alla sua seconda edizione. In attesa del concerto di apertura del nuovo Anno Accademico, infatti, giovedì 24 ottobre, per la prima volta sarà possibile ascoltare alcuni brani degli studenti di Composizione Davide Wang, Massimo Donatacci, Leonardo Di Stefano, Alberto Napolitano, Ettore Figliola e Manuela Guerra. Ad esibirsi ci sarà l’Ensemble di musica contemporanea dei docenti del Conservatorio, sotto la guida del M° Rocco Cianciotta. ContempoRun – suoni nel cammino del presente propone al pubblico un concerto interamente dedicato alla nuova musica con sei lavori cameristici composti per l’occasione dagli studenti selezionati. Il progetto, a cui partecipano le classi di Composizione della sede di Foggia e della Sezione di Rodi, è coordinato dal Prof. Daniele Bravi, docente di Composizione del Conservatorio “Giordano”, tra i professionisti più apprezzati e richiesti in Italia, conduttore di masterclass anche all’estero sulla musica contemporanea, con particolare attenzione al suono e alla sua percezione da parte dello spettatore. “L’evento sarà un’occasione per ascoltare ma anche per comprendere meglio la musica contemporanea. - spiega il direttore Francesco Montaruli – Il Conservatorio fonda le sue radici nel mondo classico ma è aperto alle nuove istanze musicali stimolando la crescita dei giovani compositori”. Il concerto si terrà il prossimo 24 ottobre alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Conservatorio. Al termine seguirà un dibattito fra pubblico, compositori e docenti di composizione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

