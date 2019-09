Conservatorio Giordano: esibizione dell’orchestra giovanile dopo la settimana intensa del Campus Rodi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Racconti e sinfonie di Ravel e Beethoven saranno protagonisti del prossimo concerto del Conservatorio “Umberto Giordano”, in programma sabato 7 settembre presso l’auditorium della sede di Foggia, a conclusione del Campus Rodi, quest’anno alla sua seconda edizione. L’iniziativa nasce proprio dalla volontà di far studiare gli allievi delle sedi di Rodi Garganico e Foggia a stretto contatto fra loro, affrontando le prove a sezione e le prove d’orchestra, nella prospettiva di una crescita artistica e di vera formazione orchestrale.

Da questo obiettivo, nasce il progetto di formazione del Campus Rodi, destinato alle orchestre giovanili congiunte delle due sedi, che si esibiranno sabato a Foggia e domenica a Rodi, e che saranno dirette dai docenti di Esercitazioni orchestrali delle due sedi: il M° Rocco Cianciotta ed il M° Paolo Carbone. Oltre alla parte formativa, guidata dai docenti tutor Antonio Pellegrino, Francesco Mastromatteo e Giovanni Ieie, il Campus Rodi ha ospitato una mini rassegna musicale, con otto concerti nella settimana dall’1 all’8 settembre.

L’Orchestra giovanile del Conservatorio eseguirà Ma mère l’oye e Cinque pezzi infantili ispirati ai racconti di Perrault, Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont di Maurice Ravel e la Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21 di Beethoven. Paolo J. Carbone, vincitore del premio Monte dei Paschi di Siena come miglior giovane direttore d’orchestra (2012), è diplomato in Clarinetto, Composizione, Musica corale e Direzione di coro, Strumentazione per banda e in Direzione d’orchestra.

Gli sono stati conferiti tre Diplomi di merito e il Diploma d’onore in Direzione d’orchestra all’Accademia Chigiana ed è laureato in Lettere moderne. Ha diretto concerti sinfonici con l’ORT di Firenze, la Sinfonica di Sanremo, la CCPA Symphony di Chicago, la Filarmonica di Montecarlo e altre e produzioni operistiche a Trieste, Udine, Cagliari, Tirana etc. Rocco Cianciotta ha compiuto gli studi di Violino, Corno, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e Direzione di coro e si è diplomato in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Bari.

Ha seguito i corsi in direzione d’orchestra con Hans Zender (Mozarteum - Salisburgo) e Yuri Ahronovitch (Accademia Chigiana - Siena). Ha diretto importanti orchestre in Italia e all’estero. Attivo come compositore, ha scritto diversi brani sinfonici e orchestrazioni. Recentemente ha inciso alcuni lied su testi di Gabriele D’Annunzio. Ingresso libero dalle 20.30. Inizio concerto alle ore 21.

