Conservatorio Giordano: al via Musica in Auditorium

Apre le sue porte per la seconda stagione l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, per una rassegna concertistica invernale che valorizza l’alta professionalità dei propri docenti e gli studenti selezionati mediante delle audizioni, proponendo un percorso fra tre secoli di stili musicali, con un repertorio non usuale e formazioni di particolare costruzione. Nove i concerti in programma nel cartellone di “Musica in Auditorium”: dopo l’apertura il 14 febbraio a cura dell’Orchestra Sinfonica dello stesso Conservatorio dauno, diretta dal Maestro Daniele Belardinelli, il 19 febbraio tocca al suono profondo delle chitarre del M° Daniele Sardone e dei suoi allievi. Si procede con la raffinatezza del repertorio francese, a quattro mani sul pianoforte, il prossimo venerdì 22 e martedì 26 febbraio spazio a poesia e seduzione tra il XIX e XX secolo. Il mese si conclude giovedì 28 febbraio con il duo violino e pianoforte di Dino De Palma e Claudia D’Ippolito. Martedì 5 marzo tocca ai giovani talenti con l’ensemble degli studenti del Conservatorio, venerdì 8 si passa allo stupore del barocco con la presenza di un ospite esterno di grande prestigio: il violinista Enrico Casazza e l’ensemble del laboratorio di musica antica per archi, che si terrà per l’occasione. Mercoledì 13 marzo di nuovo pianoforte a quattro mani, con accento sul Novecento francese, tra Debussy e Ravel; si chiude venerdì 15 marzo con l’Orchestra Sinfonica Young diretta da Rocco Cianciotta. “Dopo il successo dello scorso anno, in cui si era sperimentata l’idea di una nuova rassegna musicale del Conservatorio – spiega il direttore Francesco Montaruli – ci riproponiamo al nostro attento pubblico con un contenitore ancor più ricco e variegato, sempre nel segno di una manifestazione accademica di concerti, principalmente incentrata sulla musica da camera e sul suonare insieme”. Gli fa eco il presidente Saverio Russo: “La ricca attività concertistica del nostro Conservatorio è il nostro contributo per la città e il territorio, perché migliori la qualità della nostra comunità e non si arretri di fronte alle continue minacce al nostro vivere civile, al bisogno di futuro dei nostri allievi e delle giovani generazioni”. Ai concerti si accede liberamente, fino ad esaurimento posti, mentre gli inviti gratuiti per il concerto di apertura sono prenotabili da lunedì 11 febbraio allo 0881/723668 o recandosi personalmente in Conservatorio.