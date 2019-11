Connect, sperimentazione e videoarte dal mondo al Cineporto

Dopo il successo della proiezione curata da Dee Hood presso il Reeves Theatre dell'Università di Tampa, il 22 novembre il Cineporto di Foggia ospiterà il programma di videoarte "Connect". Diciotto cortometraggi di videoarte da altrettanti artisti e videomaker di tredici nazioni che, grazie alla rete, convergono su pratiche creative multimediali per un evento concomitante con The Wrong, Biennale d’arte e cultura digitale diffusa in oltre 120 sedi sul globo.

Il nostro filo conduttore è un’interpretazione nell’espansione dei concetti di arte, film, tecnologia — afferma la curatrice — ridefinendo il ruolo dell'individuo in una società che dalla celebrazione dell'immagine è passata solo apparentemente al controllo dell'informazione.

Patrocinata da Apulia Film Commission, l’iniziativa ad opera del collettivo artistico Semiosphera in collaborazione con le associazioriflettono sulni “Est-Ovest Danza”, “Parole Contrarie”, “Stigmamente, Arte Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità”, propone semiotiche interdisciplinari in un calendario che da novembre 2019 a febbraio 2020 esplorerà le metodologie di artisti e ricercatori dediti alla sperimentazione e alla cultura intermediale, all’intersezione tra arte tecnologia e scienza.