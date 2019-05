Congresso "focus on dolore toracico" a Foggia

Il dolore toracico rappresenta oggi il motivo di accesso più frequente di origine non traumatica per cui un paziente accede in pronto soccorso.

Seguire le linee guida, i protocolli e saper gestire un paziente con dolore toracico rappresenta una sfida sempre attuale per i medici e gli operatori della salute che lavorano in urgenza ed emergenza.

Di questo si parlerà durante il Congresso "Focus on Dolore Toracico" organizzato dal Dott. Francesco Lapolla, Medico del Pronto Soccorso di Manfredonia e Consigliere dell'Ordine dei Medici di Foggia, in collaborazione con il Dott. Giuseppe Salvemini, Cardiologo dell'Ospedale di Manfredonia.

L'evento è gratuito e si svolgerà sabato 18 Maggio 2019 dalle ore 8:30 presso la cornice di Palazzo dei Celestini di Manfredonia.