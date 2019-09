Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dal 10 al 13 ottobre 2019 torna sul Gargano “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini”, il festival cinematografico dedicato al tema del viaggio in tutte le sue sfumature ed accezioni. Il ricco e variegato programma della 2^ edizione di “Mònde” - che prevede proiezioni di film in concorso e fuori concorso, escursioni e camminate, masterclass, incontri, matinée, mostre, concerti e spettacoli - sarà presentato in conferenza stampa a Bari martedì 1 ottobre alle 11 nella Sala Conferenze della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33).

Alla conferenza interverranno: l’assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria Raffaele Piemontese, la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco, il direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente, l’assessore Ente Parco Nazionale del Gargano Pasquale Coccia, l’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo Rosa Palomba, il direttore artistico di “Mònde” Luciano Toriello.

Durante le quattro giornate di Festival sarà possibile immergersi nei temi del viaggiare “lento” e del viaggiare tout-court, delle “buone pratiche” e della sostenibilità ambientale e sociale, tutti di stringente attualità. In attesa di conoscere il programma completo dell’evento, sui social è stato pubblicato il visual di “Mònde” 2019, che rende omaggio a Gina Lollobrigida e al capolavoro “La legge” (“La Loi”) di Jules Dassin, girato nel 1958 sul Gargano e precisamente nelle comunità di Carpino, Peschici e Rodi Garganico. Protagonisti della pellicola, uscita nelle sale l’anno successivo, oltre alla Lollobrigida anche Marcello Mastroianni e Pierre Brasseur.

Lo scatto scelto per rappresentare la seconda edizione di “Mònde” è parte di un servizio fotografico realizzato sul set di Dassin dal grande fotoreporter italo-francese Jack Garofalo e vede come protagonista, immersa in un incontaminato mare garganico, un’iconica Gina Lollobrigida insieme ad un puledro di asino, animale tipico del Gargano e simbolo della laboriosità della sua gente ma anche del viaggiare “lento”, tema portante della kermesse. “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, nel celebrare il grande cinema del passato ed in un costante dialogo con un territorio dall’inesauribile potenziale narrativo ed immaginifico quale il Gargano, si apre così agli autori ed ai protagonisti del cinema di oggi, al loro racconto di un mondo e di un’Umanità perennemente in cammino.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant'Angelo. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD - Memorie Audiovisive della Daunia. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ass. Monte Sant'Angelo Francigena e Istituto Luce Cinecittà, gode inoltre del patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.