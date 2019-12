Conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa 2019/20 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Per chi suona la sveglia” è il nome scelto per la stagione di prosa 2019/2020 della Città di Manfredonia, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la compagnia Bottega degli Apocrifi. Il cartellone sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 11 nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico a Manfredonia. Alla presentazione interverranno il Commissario Vittorio Piscitelli, membro della Commissione straordinaria di gestione del Comune di Manfredonia, Giuseppe D’Urso presidente di Teatro Pubblico Pugliese, Stefania Marrone e Cosimo Severo, direttrice organizzativa e direttore artistico di Bottega degli Apocrifi. “Per chi suona la sveglia” è il messaggio che il teatro lancia quest’anno alla Città. Parte dalla sveglia che nei prestigiosi teatri di tradizione suona 5 minuti prima dell’inizio del rito, cioè dello spettacolo, e risale a quella sveglia interiore che ci spinge a uscire di casa abbandonando le nostre comode abitudini rassicuranti, per andare a incontrare qualcosa (e qualcuno) che non conosciamo, come può essere uno spettacolo mai visto. Una sveglia personale che in questo momento storico, in questa Città, prende la forma di una sveglia collettiva, di quelle buone a ricostruire la comunità attorno a un rito. Ci piace immaginare che Hemingway, quando scelse di raccontare della guerra civile spagnola, pensò la stessa cosa rifacendosi al celebre verso della poesia di John Donne, che questa stagione liberamente richiama: «… io sono parte dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te». “Per chi suona la sveglia” - che 29 e 30 novembre ha visto un’anteprima fuori abbonamento con lo spettacolo “Uccelli” della compagnia Bottega degli Apocrifi - partirà sabato 14 dicembre 2019 e si concluderà il 2 aprile 2020. Nove gli appuntamenti in programma al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia, con nomi di respiro nazionale e internazionale, con testi classici e contemporanei e con uno speciale sguardo al femminile.