Web e social per migliorare l'immagine aziendale: a San Giovanni Rotondo un corso di marketing turistico

Con la collaborazione della Confcommercio provincia di Foggia si organizza un corso rivolto a gestori di hotel, B&B e ristoranti del territorio. La finalità è quella di offrire un aiuto concreto agli operatori turistici, per evitare scelte errate e decisioni insensate, una guida pratica e concreta per muovere i primi passi nel mondo del web marketing turistico, analizzare aspetti su come affrontare alcune delle problematiche più diffuse sui social e come migliorare l’immagine della propria azienda.

Possedere competenze in ambito web marketing è oggi una risorsa strategica fondamentale, sia per crescita professionale che per lo sviluppo economico delle aziende, per rispondere alle nuove sfide della competizione turistica.

Il Corso di formazione è coordinato dal giornalista Gennaro Tedesco con la partecipazione del web strategist Luca Cannarozzo. Si occupa di social media marketing, di content creating e di web design e più in generale sviluppa strategie di marketing e comunicazione nel settore del Travel luxury, collabora con catene alberghiere (4 /5 stelle in Puglia e non solo) e con numerose agenzie digitali presenti sul territorio italiano. Blogger e contributor per alcuni magazine di riferimento del settore digital del panorama italiano come “Ninja Marketing”.

Il corso si svolgerà giovedì 28 marzo, alle ore 9.15 (durata 4 ore), a San Giovanni Rotondo presso l’Hotel Leon, ed è obbligatoria l’iscrizione (informazioni e prenotazioni 340/8789661). Il costo del corso è di 55 euro (45 euro per gli associati Confcommercio) ed è possibile prenotare anche il pranzo a prezzo agevolato.