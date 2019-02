‘Amore, guerra e pace’: ecco il cd con le canzoni dei talenti foggiani

“Quando mi sono insediato ho voluto fortemente riaprire il Teatro “Umberto Giordano” e ho detto che avrebbe dovuto essere un’opportunità per i nostri giovani, per i nostri talenti e questo lavoro discografico dimostra che c’è una città che canta e trasmette quella speranza che a Foggia si può continuare a fare musica, ad investire nella cultura. Sono fiero e orgoglioso, quindi, che attraverso questo Concorso tanti foggiani abbiano potuto esprimere le loro doti”.

Così Franco Landella, sindaco di Foggia, ha voluto comunicare i propri complimenti ai quindici vincitori del decimo Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” nel corso della consegna al primo cittadino del cd realizzato a conclusione della decima edizione del contest.

Il disco, intitolato “Amore, Guerra e Pace”, raccoglie infatti le quindici tracce registrate nell’estate 2018 dai ragazzi che hanno superato la finale del Talent Voice, sezione della kermesse che ha visto Piero Pelù presidente di giuria.

Un lavoro discografico coprodotto dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” e dal Comune di Foggia attraverso l’Assessorato alla Cultura guidato da Anna Paola Giuliani e che rappresenta una novità assoluta per il territorio di Capitanata, poiché di fianco alla caratteristica di essere interamente “made in Foggia” (anche i musicisti che accompagnano i brani e lo studio di registrazione sono del posto), per la prima volta il premio di un concorso si traduce in qualcosa di concreto per i vincitori.

Da qui i ringraziamenti del primo cittadino indirizzati al direttore artistico del concorso Lorenzo Ciuffreda e al presidente Gianni Cuciniello, che hanno materialmente consegnato all’Ente il cd.

“È una forma di investimento sulla città – ha detto Landella rivolgendosi ai due musicisti – ed insieme creeremo le condizioni per far rimanere i foggiani qui a Foggia, poiché Foggia è una bella città, non è quella delle bombe, ma è ricca di cultura e di belle persone che vogliono continuare ad investire in questo territorio. Ed insieme dobbiamo fornire queste opportunità”.

Il disco propone i successi di alcuni dei più grandi cantautori ed interpreti italiani dagli anni Settanta ai Novanta del secolo scorso. Le voci sono quelle di Rosangela Onorato, Lucia Ruggieri, Roberta di Gregorio, Michele Radicci, Fabio Graziani, Serena Carella, Annalaura Marseglia, Veronica Leone, Stefano Cece, Nair Gatta, Duo MikYami, Alberta Stampone, Michele Bonfitto, Damiano Ruggiero e Pietro Peloso, 17enne che nei giorni scorsi si è esibito a Sanremo Young.

«Siamo davvero orgogliosi che un altro dei nostri vincitori continui con successo per la sua strada, inseguendo i propri sogni e, in questo caso, approdando sul palco dell’Ariston dopo aver superato migliaia di concorrenti», commenta Ciuffreda.

L’EDIZIONE 2019

Intanto continuano ad arrivare da tutta Italia le iscrizioni all’undicesima edizione del Concorso che vedrà Elio nel ruolo di presidente di giuria della sezione “Talent Voice - canto moderno Premio Gino Sannoner”. Il 9 maggio sarà affiancato dal noto dj Federico l’Olandese Volante e dal musicista Roberto Molinelli. Nella fase di preselezione dei cantanti (16 e 17 aprile) saranno presenti in commissione Ottavio De Stefano, giunto secondo ad “Amici” nel 2012 e ormai con una carriera avviata, e i fondatori del Premio Lunezia. Christian Meyer sarà invece il presidente di giuria della sezione “solisti–drums”. Nella commissione di musica classica ci saranno il pianista Roberto Corlianò e il direttore d’orchestra Francesco Lentini.

Il contest è organizzato dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” in collaborazione con il Comune di Foggia - Assessorato alla Cultura, insieme al Teatro Pubblico Pugliese, alla Fondazione Apulia Felix e alla Fondazione Musicalia della Fondazione Monti uniti di Foggia.

Si svolgerà a Foggia dal 6 al 10 maggio al Teatro Giordano e anche quest’anno i vincitori del Talent Voice incideranno un cd con brani italiani selezionati dalla direzione artistica e di nuovo registrati presso il Clab Studios.

Pressoché identiche restano le altre sezioni, ciascuna divisa in varie categorie: solisti (pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, batteria, arpa, fisarmonica, canto lirico e chitarra elettrica), musica d’insieme (gruppi strumentali da 2 a 15 elementi), orchestra (ensemble con minimo 20 elementi a organico differenziato), coro (minimo 15 elementi per gruppi corali costituiti in qualsiasi ordine).

I premi sono numerosi e differiscono per sezione, da borse di studio a buoni acquisto per materiale didattico, ma in particolare saranno assegnati ai vincitori del Talent Voice: un Premio della Critica e, novità di quest’anno, il Premio 10 e lode alla migliore interpretazione istituito dall’avvocato Fabio Verile e il Premio “Promuovi la tua musica”, che sarà consegnato sul palco dalla cantautrice Fanya Di Croce, che darà a uno dei concorrenti la possibilità di accedere gratuitamente ad una delle tappe del tour nazionale di “Promuovi la tua musica”, contest da lei stessa ideato.

Inoltre, per la sezione “solisti” è previsto il “Premio Giuseppe Caputo” alla migliore interpretazione strumentale, mentre per la “batteria” e le “percussioni” ai migliori classificati verrà consegnato il “Premio G. Clementino Santangelo” assegnando due borse di studio di 200 euro ciascuna.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: concorsogiordano.fg@libero.it entro il prossimo 8 aprile.

Il regolamento completo del concorso è scaricabile dal sito www.concorsomusicaleumbertogiordano.com. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’associazione ai numeri 0881.722706 e 333.8587858.

Gallery