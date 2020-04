La seconda edizione del concorso 'Onore al merito'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Siamo lieti di informarvi che è stata indetta la 2ª edizione del Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2020, bando che prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 391 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa.

L’iniziativa “Onore al Merito” è promossa da AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado, ed organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi FOGGIA, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.



‘Onore al Merito’ trae le mosse dall’osservatorio sulle professioni in divisa, uno studio portato avanti dal 2018 con Skuola.net, in cui emerge un crescente interesse dei giovani per la carriera in divisa ma, al tempo stesso, una mancanza di informazione su come muovere i primi passi verso i concorsi di selezione e, soprattutto, su quali sono le reali prospettive di studio e lavoro offerte dalle forze armate e dalle forze di polizia.

“Per questo motivo, visto anche l’enorme successo e i risultati ragguardevoli ottenuti lo scorso anno, abbiamo deciso di indire la 2ª edizione del Concorso ‘Onore al Merito’, così da poter dare ancora una volta una possibilità concreta a quei giovani meritevoli che desiderano avviare la carriera in divisa”