A San Marco in Lamis l'ottava edizione del concorso Nazionale per Giovani Musicisti

L'Associazione di Cultura Musicale "Santa Cecilia" di San Marco in Lamis organizza dal 13 al 16 maggio l'ottava edizione del Concorso Nazionale per giovani musicisti.

Il concorso si svolgerà presso il Teatro dell'Istituto “P. Giannone”, è rivolto a tutti i giovani musicisti (allievi delle scuole ad indirizzo musicale, privati, Conservatori, Licei Musicali, ecc.) che studiano uno strumento o canto.

Le categorie sono diverse, divise per famiglia di strumento, età e tipologia di studi.

All'interno del Concorso la Borsa di studio per la fisarmonica dedicata a "Tonino Lombardozzi", noto fisarmonicista sammarchese scomparso dieci anni fa. Il premio è stato realizzato insieme al Lions Club di San Marco in Lamis, che ha offerto la borsa di studio di 700,00 euro. Tutti i vincitori delle diverse categorie si esibiranno in una serata – concerto a novembre nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Cecilia (patrona dei musicisti).

Per info: www.acmsantacecilia.it

facebook: associazione santa cecilia san marco in lamis

email: antonio.claudio.bonf@alice.it