Conclusa la XX edizione presepe vivente di Rignano Garganico

Di particolare importanza la presenza degli alunni dell’istituto comprensivo cittadino che hanno allestito e animato diverse botteghe, ritornando cosi ad essere parte attiva del progetto “Presepe” iniziato proprio 20 anni fa sui banchi di scuola e di una mostra che ha raccontato attraverso un centinaio di foto tutte le edizioni del presepe. “Il Presepe”- afferma il Presidente Giuseppe Palladino -“è arrivato a questa edizione con grandi sacrifici, perché per portare in scena un progetto cosi grande e impegnativo, c’è bisogno di tanta gente volenterosa e di uno sforzo collettivo, per raccogliere buoni frutti. Quindi ringrazio chi, anno dopo anno, dedica il proprio tempo, già a partire da settembre, a questo progetto che nel corso degli anni è diventato la manifestazione più importante per Rignano. L’impegno resta quello di andare avanti con nuove idee e nuove forze, nella speranza di poter costruire un progetto sempre più innovativo e attrattivo non solo per Rignano Garganico, ma per l’intero territorio garganico” Si ringrazia la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Rignano Garganico e il Parco Nazionale del Gargano. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine, alla Parrocchia Maria SS Assunta, all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, alla Pro Loco Rignano Garganico, al Consorzio Pro Loco Gargano, alla A.N.VV.F.C. – Protezione Civile, gli Amici di San Rocco, al Centro Studi Paglicci, nonché tutte le aziende e tutti i volontari che hanno contribuito alla buona realizzazione dell’evento. Arrivederci alla prossima edizione! L’Associazione Presepe Vivente di Rignano Garganico – Ufficio Stampa Maria Pia Carruozzi

