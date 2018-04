Concita De Gregorio a Lucera: alla Kublai la giornalista di Repubblica parla dell’universo femminile

Per la terza volta in tre anni, Concita De Gregorio farà tappa presso la libreria Kublai di Lucera. L’appuntamento è per sabato 21 aprile alle ore 18.

La giornalista di Repubblica parlerà dell’universo femminile partendo dalla presentazione dei suoi ultimi due libri: Chi sono io? (Contrasto editore) e Princesa e le altre regine (Giunti).

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura mediterranea e PrimaVera al Garibadi.

Chi sono io? è un lungo lavoro nel territorio della fotografia, o meglio su un gesto della moderna fotografia: il selfie. Che differenza c’è tra quest’ultimo e l’autoritratto? Per la De Gregorio, il primo si collega alla reputazione, il secondo all’identità.

Il secondo libro, invece, indaga sulle donne delle canzoni di De Andrè. È un progetto corale perché l’ex direttrice de L’Unità ha coordinato un gruppo di venti artiste che hanno analizzato le figure femminili protagoniste di alcune canzoni del cantautore genovese. Ne è venuto fuori uno straordinario manifesto della femminilità di oggi: donne indipendenti, ma non ribelli, speso sole, capaci di coltivare un desiderio, di inghiottire le lacrime e di dare alla luce il futuro.

Dopo la presentazione, un altro testo di Concita De Gregorio ci aspetta al Teatro Garibaldi di Lucera. “Mi sa che fuori è primavera” è il titolo del libro e della pièce teatrale su Irina Lucidi, la madre a cui il proprio compagno ha sottratto le loro figlie non permettendo più il ritrovamento; l’uomo è poi stato trovato morto a Cerignola.