Valerio Scanu in concerto ad Apricena

Il miracolo del movimento degli occhi avvenuto nel 1868. Questo il tema principale dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Ss Incoronata che si terranno ad Apricena dal 24 al 28 Maggio. Il “Prodigium Oculorum” raccontato nelle Epigrafe del Santuario e nel libro “Apricena” vol. 1 di Nicola Pitta, ha acceso ancora di più la fede e la tradizione della comunità apricenese verso la Santa Patrona della cittadina ai piedi del Gargano.

“La Festa Patronale in onore di Maria Ss Incoronata –dichiara Don Luca De Rosa parroco responsabile della Parrocchia Ss Martino e Lucia – ci consente di ricordare un anniversario importante:i centocinquantanni dell’Evento nel quale il Simulacro mosse gli Occhi. Nel ricordare questo prodigio ringraziamo Dio di averci donato una Madre Buona che rivolgendo gli occhi verso di noi ci dice quanto ci ama”. La prerogativa del Comitato Festa Patronale presieduta dal presidente Giovanni Rendina è quella di festeggiare Maria SS Incoronata con il massimo degli onori possibili: “Non si può immaginare Apricena –afferma Rendina - senza “a fest d la Madonn” con i suoi preparativi ed i suoi eventi religiosi e civili. Quest’anno in occasione del 150° anniversario del Prodigio degli Occhi, il Comitato si è impegnato al massimo per festeggiare la nostra Patrona. Collaborazione, partecipazione e condivisione –aggiunge Rendina- sono stati gli elementi fondamentali che ci hanno guidato nell’intera organizzazione della Festa, ed è per queste ragioni che sono doverosi e sinceri i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile tutto ciò”.

Fitto il calendario di appuntamenti suddiviso in 5 giorni. Si comincia giovedì 24 Maggio con la Partita del Cuore dove scenderanno in campo al Madrepietra Stadium i personaggi famosi (tra cui Gian Marco Tavani del programma televisivo “Le Iene”) contro i presidenti delle Associazioni apricenesi. Nello stesso giorno si esibirà anche la Fanfara dei Bersaglieri di Orsara di Puglia diretta dal maestro L. Accadia. Venerdì 25 la prima processione della festa che vedrà muovere Maria SS Incoronata nella zona sud/ovest della città e che regalerà il momento clou in Piazza Federico II con lo spettacolo delle “Fontane Danzanti Cazacu’s”, di scena per la prima volta assoluta in Puglia. Sabato 26 Maggio altro evento di beneficenza al Madrepietra Stadium organizzato dall’Associazione Solidale Amici dello Sport. Poi in serata su Piazzale A. Costa (Piazzale della Villa) ci sarà l’esibizione dell’artista Eddy Napoli, cantante storico dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Domenica mattina la processione più sentita, poi in serata toccherà al Concerto della Banda Lirico Sinfonica “Città di San Severo” diretta dal maestro Ciccone accompagnata da un coro di 30 elementi dove interverranno anche il soprano Gina Palmieri e il tenore Pantaleo Metta. Alle ore 23:00, sempre di Domenica, l’ospite più atteso; il personaggio televisivo e cantante Valerio Scanu vincitore del Festival di Sanremo 2010 e protagonista anche dei format televisivi “Amici” e “Tale e Quale Show” tra gli altri.

Lunedì l’ultimo giorno della festa in cui ci sarà la Celebrazione della Santa Messa officiata da Monsignor Giovanni Cecchinato, Vescovo della Diocesi di San Severo. Al termine della funzione religiosa il simulacro della Madonna sarà portato in processione dalla Chiesa Madre verso il Santuario Maria Ss Incoronata. Durante i 5 giorni non mancheranno altri momenti di preghiera e gli spettacoli pirotecnici come le batterie alla bolognese, incastrate in un programma denso di eventi e attività. “Vorrei ringraziare anche l’Amministrazione Comunale tutta e il sindaco Antonio Potenza -continua Rendina-, che si sono sempre dimostrati disponibili ad ogni nostra richiesta-. Ringrazio infine tutti i componenti del Comitato –conclude Rendina -,per il loro impegno fattivo. In particolare vorrei ringraziare l’instancabile Aldo Vidone, il dispensatore di consigli Antonio Barone, il mai domo Peppino Di Bari e infine Nicola Violano il più testardo, ideatore delle iniziative più importanti”. Sulla pagina Facebook “Incoronata Patrona Di Apricena” il tabellone completo e gli aggiornamenti minuto per minuto.