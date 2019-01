All’auditorium Santa Chiara un concerto in onore di Matteo Salvatore

Il Gruppo di Lettura (Scripta...volant) dedica una serata a Matteo Salvatore "L'unico vero cantastorie italiano", "l'ultimo grande poeta popolare da studiare nelle scuole", "L'Omero dei diseredati".

Considerato da Lucio Dalla e dagli storici della musica il capostipite dei cantautori italiani è stato paragonato ai Grandi di tutti i tempi (Bob Dylan, Simon Diaz, Woody Gudrie, Leonard Cohen).

L'hanno amato intellettuali e cantautori: Italo Calvino e Pasolini, Eugenio Bennato e Giovanna Marini, Pino Daniele, Daniele Sepe, Teresa De Sio e Otello Profazio, Goffredo Fofi e Moni Ovadia, Renzo Arbore e Capossela,

Sarà possibile ascoltare le canzoni di Matteo Salvatore da voci note da tempo come quelle di Giustina Dell'Anno e Roberto Carreca, e più giovani come quella di Nazario Tartaglione di San Severo e Roberta Palumbo di Apricena, la più giovane e, oggi, la più fedele interprete del "Cantastorie". Due chitarre, una fisarmonica e un contrabbasso accompagneranno le Voci.

Sul palco Maria Pia Tavano e Claudio Mione introdurranno, da par Loro, i brani. Geppe Inserra condurrà la serata.

La prevendita dei biglietti viene effettuata dalla Libreria Patierno in via Dante 15, dalla Libreria Dante Colucci in piazza Oberdan 1, e da Book Store Mondadori in via Oberdan 9, angolo corso Roma.

Appuntamento all’Auditorium Santa Chiara sabato 2 febbraio a partire dalle 18.45.