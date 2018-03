Gli accademici del bel canto in concerto alla Sala Fedora

Giovedì 16 marzo è previsto il secondo appuntamento della III stagione culturale dei Seminari su La Vocalità Classica, con il concerto degli Accademici, ingresso gratuito ed inizio alle ore 18.00 presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia.



Il periodo di studio che sarà trattato in questo incontro è quello dal Tardo barocco al tardo romanticismo. Questi Seminari mirano allo studio dei generi vocali sia sul fronte tecnico che quello estetico, ed attraverso tale approfondimento il Docente M° MARIA GABRIELLA CIANCI soprano, pianista e regista, titolare del seminario, stabilirà il repertorio adeguato ad ogni tipologia vocale di ogni aspirante studente e ne curerà in modo costante e specifico sia la crescita tecnica che quella estetica rispetto ai ruoli e ai generi vocali selezionati.



Inoltre, negli stessi giorni, ma in orari diversi ci saranno le audizioni per cantanti lirici e maestri collaboratori dell'Opera Studio Umberto Giordano, Laboratorio d'Arte Lirica e Drammatica, per la formazione della Compagnia Lirica I BELCANTISTI.



Queste iniziative consentiranno il prosieguo di un progetto molto ambizioso, far diventare Foggia un polo di attrazione per la formazione artistica con un percorso di preparazione artistica qualificato per raggiungere una maggiore coscienza e comprensione delle tecniche diversificate di interpretazione legate ai generi musicali, per poi prendere parte ai titoli d'Opera ed Oratorio previsti nei cartelloni INVITO ALL'OPERA degli AMICI DELLA LIRICA e del FOGGIA MUSICA FESTIVAL concerti del ciclo ARTE DEL CANTARE. Anche per i pianisti si rispetteranno le medesime regole di proposta artistica e didattica, ai fini di poter creare un cast di giovani e talentuosi maestri di palcoscenico, maestri concertatori, korrepetitor, e accompagnatori al pianoforte, desiderosi di approfondire seriamente in modo costruttivo i vari aspetti della tecnica di accompagnamento al pianoforte o clavicembalo, legati alla conoscenza degli stili e generi diversificati a partire dal barocco fino al verismo.



Organizzazione generale M° Davide Longo – info 3297430166