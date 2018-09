A Manfredonia l'omaggio a Lucio Battisti (a vent'anni dalla morte)

Progetti Futuri organizza un concerto omaggio a Lucio Battisti in occasione del 20° anniversario dalla morte. Il concerto si svolgerà domenica 9 settembre 2018 a venti anni esatti dalla sua scomparsa per omaggiare uno dei più grandi artisti e cantanti della musica italiana.



Raffaele Quitadamo (voce) e Michele Di Napoli (chitarra) con la loro esibizione ci accompagneranno in un viaggio musicale tra le canzoni più famose di Battisti.



Per INFO lascia un messaggio su Facebook, chiama o messaggio WhatsApp il numero 3272161648 - segreteria.progettifuturi@gmail.com

www.progettifuturi.com