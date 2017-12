L'Orchestra Giovanile 'Officina Musicale' in concerto

Un gruppo di foggiani, musicisti e non, con molti anni di esperienza maturata nell’ambiente Scolastico, Associativo, Accademico e Concertistico ha sentito la necessità di fondare una associazione che colmasse una realtà poco presente nel panorama culturale musicale foggiano. In tal senso, il 21 Novembre del 2013 è nata l’Orchestra Giovanile “Officina Musicale”con l’obiettivo di sperimentare la validità dell’esperienza della musica d’insieme nella crescita individuale di ogni allievo di strumento che si accinge ad intraprendere il meraviglioso viaggio nel mondo della musica.

Ispirandosi profondamente a "El Sistema", modello educativo fondato in Venezuela dal Maestro Josè Abreu nel 1975, si è deciso di provare a dar vita ad un’orchestra sinfonica giovanile che si prefigge soprattutto uno scopo sociale, che mira all’aggregazione giovanile, al recupero dei ragazzi a rischio e all’acquisizione di particolari valori al fine di combattere meglio i pericoli di devianze costantemente in agguato nella società moderna in una delicata fase di crescita dei ragazzi.

L’Orchestra è composta da giovanissimi studenti di età compresa dai 12 ai 19 anni provenienti dal Conservatorio Musicale ‘U.Giordano’, dal Liceo Musicale “Poerio”, dalle Scuole Secondarie di I Grado ad indirizzo musicale, Scuole ed Associazioni Musicali private e da ragazzi che, dopo aver abbandonato gli studi musicali, hanno ripreso a studiare con grande entusiasmo.

L'Orchestra si esibirà giovedì 28 dicembre in un concerto presso la Sala Teatro della Fondazione Maria Grazia Barone. Dirigerà il Maestro P. Vigliarolo. Appuntamento alle ore 18.30.