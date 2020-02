Musica e beneficenza al 'Giordano' per sostenere la ricerca sul cancro del colon-retto

Un progetto per analizzare il microbiota intestinale nei pazienti con diagnosi di cancro del colon-retto, al fine di acquisire una conoscenza sempre più approfondita della relazione tra microbiota e meccanismi correlati alla comparsa e alla progressione neoplastica e di fornire nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi precoce e cura.

È l’iniziativa promossa dalla Struttura Complessa di Chirurgia Generale Ospedaliera del Policlinico di Foggia, diretta dal Dott. Fausto Tricarico, e sviluppata in collaborazione con la S.S.V.D. (Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale) di Biologia Molecolare Oncologica, diretta dalla dott.ssa Iole Natalicchio, e con l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano-IEO.

«Per realizzare questa importante iniziativa scientifica, -sottolinea il dottor Tricarico- saranno necessari fondi che contiamo di raccogliere attraverso una serie di eventi benefici grazie alla generosità dei nostri concittadini. Siamo sicuri che vorranno contribuire ad un progetto che parte dal Policlinico di Foggia e, grazie al coordinamento scientifico dell’IEO, potrà dare un grande contributo ai numerosi studi che stanno prendendo vita sul microbiota intestinale in campo oncologico».

Il dottor Tricarico ha riunito un comitato organizzatore che si occuperà di promuovere ed organizzare gli eventi benefici.

Il primo appuntamento per la raccolta dei fondi necessari è in programma il 29 febbraio prossimo, alle ore 20.30, al Teatro Giordano di Foggia. Si tratta del concerto “Anema e Core”, di Micky Sepalone ed Angela Piaf, che per la prima volta saranno accompagnati sul palco da 12 elementi di orchestra: i consueti partner della “Canta Napoli Band” saranno affiancati da altri musicisti di qualità della nostra terra che vantano esperienze con artisti del calibro di Fausto Leali. Uno spettacolo al tempo stesso emozionante ed esilarante, nel quale i due cantanti foggiani ripercorreranno la storia della canzone classica napoletana, “sfidandosi” amichevolmente per ritrovarsi nei loro apprezzati duetti.

L’evento sarà organizzato dalla Struttura di Chirurgia Generale Ospedaliera degli “Ospedali Riuniti di Foggia”, in collaborazione con l’IEO di Milano, il Club Unesco di Foggia, i Rotary Club di Capitanata, l’Associazione “Agata” di Foggia, la società GAM e la società ProEventi di San Severo e con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, del Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura e dell’Università degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si accederà per invito: per informazioni, si può scrivere a info@mickysepalone.com o telefonare al numero 338.8505556.

Nel corso della serata, saranno anticipate le tappe successive del progetto e degli eventi benefici collegati.