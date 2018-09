Castelnuovo della Daunia in festa, tre giorni di eventi e gran chiusura con i Matia Bazar in concerto

Tre giorni di eventi, mostre fotografiche e spettacoli faranno da cornice alla tradizionale festa patronale dellal Madonna della Murgia e San Placido Abate, a Castelnuovo della Daunia. Dal 14 al 16 settembre, un fitto calendario di eventi sarà offerto alla cittadinanza, con la gran chiusura affidata ai Matia Bazar, in concerto gratuito in piazza.

Si parte il 14 settembre con Le meraviglie del Ricamo, poi Bimbi in festa e la mostra 'Pittura e Fotografia'. Dopo l'accensione delle luminarie a ritmo di luce, Sanremo Story in piazza con Alessia Carelli e Matteo Frascaria. Il 15 settembre appuntamento con la Fiera di merci e bestiame, alla sua 199^ edizione, mentre il resto della giornata sarà caratterizzato da esibizioni e concerti bandistici come da programma (in foto). A chiudere la tre giorni, l'atteso Raduno di auto e moto d'epoca e, dalle 22, in piazza Plebiscito, i Matia Bazar in concerto.

Gallery