Da 'Montagne Verdi' a 'Non si può morire dentro', Marcella Bella live ripercorre 50 anni di carriera a Stornarella

Sarà Marcella Bella l'ospite della serata finale del 22 settembre 2019 in occasione dei fuochi di San Pio di Stornarella. Si chiama "50 anni di Bella Musica" il tour che la cantante porta in giro per l'Italia per celebrare il mezzo secolo di carriera. L'artista ripercorerrà la sua carriera musicale, da "Montagne verdi" a "Nell'aria", da "Tanti auguri" a "Non si può morire dentro".