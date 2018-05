Cagnano celebra i santi patroni Michele e Cataldo per tre giorni: gran finale con il concerto de Le Vibrazioni

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la Festa Patronale a Cagnano Varano, che dall'8 al 10 maggio, con eventi collaterali a partire dal 5, celebra i suoi Santi patroni Michele e Cataldo. Quest'anno come da tradizione, è la musica la protagonista del Gran Finale del 10 maggio con il concerto della band Le Vibrazioni reduce dell'ultimo Festival di Sanremo e del Concertone del Primo Maggio di Roma.

Il Comitato Feste, composto dal Comune, da alcune associazioni e dalle parrocchie cagnanesi anche quest’anno ha deciso di finanziare la Festa attraverso una lotteria autorizzata dal Monopolio di Stato che vede come primo premio una settimana di soggiorno benessere a Ischia.

L'8 maggio sempre in piazza Giannone ci sarà il concerto di Daniele De Martino e Tony Capone, mentre la serata del 9 maggio come da tradizione sarà dedicata alla musica classica e alla lirica.

Invariata la scansione degli appuntamenti religiosi: martedì 8 maggio nel pomeriggio si terrà il tradizionale pellegrinaggio alla Grotta - Santuario di San Michele - a pochi km dal comune garganico - e il 10 mattina la tradizionale processione dei due Santi per le vie del paese.

Quest'anno il programma si arricchisce di alcuni appuntamenti collaterali: sabato 5 maggio presso la Chiesa Madre alle 19.45 si terrà il concerto di organo del maestro Francesco Scarcella; il 6 maggio alla Grotta di San Michele ci sarà la benedizione degli animali a cura dell'Associazione Lilly e il Vagabondo (sulla scia della tradizionale fiera del bestiame); il 7 maggio sera la cover band ufficiale dei Nomadi The Gordons aletterà la serata insieme al gruppo Time Music per una raccolta fondi a favore dell'A.G.A.P.E.. Da non perdere, inoltre, nel pomeriggio del 9 maggio il tradizionale appuntamento con I Giochi Cagnanesi, in cui l'ASD Atletico Cagnano rievocherà i giochi tradizionali.

Nel frattempo, ogni sera alle 19 in Chiesa Madre si tiene la novena per la preparazione liturgica e spirituale alla celebrazione dei Santi. Il Comitato Feste è costituito dalle parrocchie Santa Maria della Pietà e San Francesco e dalle associazioni: Azione Cattolica, Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, Federcasalinghe, Le Gemme del Gargano, La Montagna del Sole, Muzia, Schiamazzi, Time Music.