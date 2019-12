Una mattinata tra musca e arte con "Di nota in nota": ecco gli auguri di Natale degli studenti foggiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà domenica 15 dicembre alle 11, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Foscolo - Gabelli” la tradizionale cerimonia degli auguri da parte degli studenti della scuola secondaria inferiore, prima scuola DADA di Foggia.

Come ogni anno la pluripremiata Orchestra e il Coro "Di Nota in Nota", dirette dai loro docenti di strumento, riuniranno famiglie ed alunni per i saluti delle festività Natalizie. Una mattinata all'insegna della musica e dell'arte che vedrà sul palco il coro dei ragazzi e l'ensemble studentesco foggiano, ormai habitué di premiazioni e riconoscimento sul territorio nazionale, sempre seguiti dai docenti di strumento Leonardo Marcantonio, Carolina Ragone, Lorenza Bellino e Saverio Lops.

La comunità educante in movimento della Foscolo, reduce da un DADA Day di enorme successo, che ha incuriosito, stupito ed emozionato la città, coglie l'occasione per augurare buone feste a tutti e per promuovere il suo modello educativo innovativo come esempio virtuoso per tutti gli studenti e i docenti.

