Clementino in concerto per la 'Festa del Grano' di Candela

Sarà Clementino, al secolo Clemente Maccaro, il protagonista della IV edizione della 'Festa del Grano' che si svolgerà a Candela il 10 e l'11 agosto prossimi nella splendida cornice di Villa Torre Bianca.

"Un’edizione pensata per avvicinare e far conoscere ai più giovani la cultura agricola del nostro territorio" il commento del sindaco Nicola Gatta. Da 'Quando sono lontano' a 'O vient' c'è grande attesa per il live gratuito del rapper italiano