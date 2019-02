Al Teatro Regio si scatena la Beatlemania conil concerto dei Blackpool

Un salto indietro nel tempo con le musiche senza tempo dei Beatles: a proporlo sono i componenti della Blackpool Beatles Tribute Band che venerdì 8 febbraio, ospiti della 18a stagione teatrale Enarché, condurranno gli spettatori in un magico viaggio, partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio. Sulla scena saranno due ore intense di capolavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude, per raccontare fedelmente al pubblico di ogni età la più grande esperienza pop mai esistita.

Con costumi di scena, strumenti vintage e un’incantevole scenografia in grado di catapultare lo spettatore nel clima della Swinging London dei primi anni ’60, fino ad arrivare al viaggio psichedelico di Sgt. Pepper, alle atmosfere più hippy di Magical Mystery Tour e alle proteste studentesche anni Settanta, Ticket to… the Beatles è un ritratto fedele della band più influente della storia della musica, unendo la storia dei Fab Four, alla Storia di un’epoca.