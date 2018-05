Joy Music Project, Valerio Zelli e David Barrios insieme per l'Istituto San Giuseppe: concerto di beneficenza a Foggia

Joy Music Project, Valerio Zelli e David Barrios insieme per una buona causa: coro e band anime dell'Associazione Arte Fa Re, la voce degli Oro e il tenore messicano si esibiranno domenica 20 maggio, alle 20.30, sul palco del Teatro San Paolo (Piazza Giovanni XXIII) a Foggia in un concerto di beneficenza a favore dell'Istituto "Suore Pie Operaie di San Giuseppe".

Arte Fa Re è un’associazione di promozione sociale culturale che si occupa di arte a 360 gradi, dalla musica al teatro, dal disegno alla pittura, fino a tutte le altre espressioni, per bambini e adulti. L'Aps è composta da una equipe di professionisti, tutti provenienti da accademie. Da questa esperienza è nato il gruppo musicale Joy Music Project, costituito da coro e band. Un workshop per coristi nell'ottobre del 2016 ha aggregato l'attuale formazione, definita nel tempo, composta da ben 13 componenti.

Il repertorio è caratterizzato da un'attenta ricerca di brani sui temi della vita cristiana e sulle problematiche della nostra società che incontrano i più disparati generi musicali, dal classico al Pop, fino al Gospel e al Rock. L'unico filo conduttore è la gioia di poter esprimere con il canto la passione per la musica.

I super ospiti Valerio Zelli, cantante degli Oro e autore di "Vivo per lei" nella sua versione originale, e il tenore David Barrios prestano la loro arte per un nobile scopo. Il ricavato sarà devoluto per finanziare le attività extrascolastiche dell'Istituto San Giuseppe rivolte ai minori dai 4 ai 17 anni.

Il concerto è organizzato dall'Associazione Arte Fare con la preziosa collaborazione del Rotary Club Foggia Capitanata Distretto 2120. La serata sarà presentata da Mariangela Mariani.

Si accede per invito.

Per informazioni: tel. 389.1327735

e-mail: artefareaps@hotmail.it