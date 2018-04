Beautiful Play: a Lucera i successo di U2 e Coldplay rivisitati in chiave semi-acustica

I Beautiful Play sono un duo che rivisita in chiave semi-acustica le migliori canzoni degli U2 e dei Coldplay.In questo progetto collaborano Francesco Moschetti, voce dei Colorplay a Coldplay experie nce e degli Out of Control U2 tribute, e Walter Nuzzo, chitarrista dei Broken Frames U2/Coldplay tribute show.

I due ragazzi, uniti dalle stesse passioni musicali, vi guideranno in un'originale esperienza acustica sulle note dei migliori successi delle due grandi band. Appuntamento al Mercato 29 martedì 24 aprile.

Si consiglia la prenotazione al 3207920362