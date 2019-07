I Monti Dauni a ritmo di tammurriate e tarantelle, torna Zìngaria Folk Festival 2019: si balla con la 'Paranza Mediterranea'

Sarà la "Paranza Mediterranea" con le tammuriate dell’agro nocerino-sarnese e la tarantella cilentana ad aprire a Biccari, la sera dell'11 agosto, il ciclo di concerti in piazza della XXIV edizione di Zìngaria 2019 Folk Festival. Fanno parte del gruppo campano Raffaella Coppola, Biagio De Prisco voce e tamburo, Valerio Ricciardelli voce e fisarmonica, Pietro Mauriello voce.

Sarà quindi Biccari, piccolo centro del subappennino dauno a 450 metri di altitudine con i suoi 2.720 abitanti ad ospitare il Festival di musiche e danze popolari, con sera-notte bianca a Castelluccio Valmaggiore il 14 agosto. A Zingarìa il "balfolk" interagisce con i repertori del Sud italia e di altre regioni italiane ed estere.

Oltre al consolidato programma di laboratori e seminari di danze e canto che si terranno al mattino e al pomeriggio e di concerti serali-notturni in piazza fino alle 2 per poi proseguire in altri locali al chiuso, saranno riproposti due appuntamenti quotidiani grandemente richiesti: "Sottosopra: il folk a domicilio" dalle 11,30 alle 13 e "Donne e Madonne: canti devozionali e di lavoro", dalle 14,30 alle 15,30

A Zingarìa, quindi, si balla e si suona senza soste, anche durante la mensa, per 15 ore al giorno. La direzione artistica anche per questa edizione è del musicista milanese, compositore e arrangiatore, Andrea Capezzuoli.

Sostenuto dai Comuni di Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG) e dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, col bando "Spettacoli dal Vivo" il festival, che si avvale anche della collaborazione logistica e artistica delle associazioni Agorart, I Seguaci di Euterpe e Rione Popolare, interagisce anche con numerose offerte turistiche locali (Parco Avventura, coop. di Comunita) ed enogastronomiche (Festa del Borgo Vecchio, Mangiafolk).

Di seguito l'elenco di gruppi musicali e insegnanti del Sud Italia (Puglia, Campania, Calabria) e d'oltralpe (Francia) che terranno lezioni e animeranno i concerti in piazza:



Musicisti

Bal O'Gadjo (Francia) bal folk

Philippe Plard (Francia) bal folk

Duo Le Goff - Gautier (Francia) bretoni e balfolk

Matapuexi (Nord Italia (Quattro Province e balfolk

Anna Cinzia Villani (Salento) canto e pizzica pizzica

Duo Giovanni Amati Matteo Scatigna (Salento) pizzica brindisina

Cala la Sera (Gargano-Campania) tar. del Gargano -tammurriate

Sonu Rraru (Calabria) tarantelle calabresi

'A Voce Stesa (Campania) tammurriate

Ziganamama (Puglia) balcaniche itineranti

Grazie Grazià (Marche) saltarelli

Le Mulieres Garganiche (S: Giovanni R.) sud e tar. del Gargano

Paranza Mediterranea tammuriate

Insegnanti



Duo Le Goffe - Gautier (Francia) danze bretoni

Maddalena Soler /Matapuexi (Nord Italia) danze 4 province

Bal O'Gadjo (Francia) danze francesi

Anna Cinzia Villani (Salento) canti salentini

Claudio Cesaroni (Firenze) bourrèe

Roberto Rossi - Patrizia Michelacci (Milano) danze basche

Ciro Troise (Nocera -NA) varianti mazurche e scottish

Rita De Vito (Roma) danze greche

Rocco Gesualdi (Panni -FG) danze rumene e balcaniche

Francesca Angotti (Follonica) sevigliane

Federico Cippitelli (Marche) saltarelli

Cala La Sera (Gargano) tarantelle del Gargano

Hiram Salsano (Campania) tammurriata pimontese

Giovanni Amati Matteo Scatigna (Salento) pizziche

Mimmo Giovinazzo -Sonu Rraru (Calabria) tarantelle calabresi

Mulieres Garganiche (S.Giovanni R.) tarant. del Gargano

Andrea Capezzuoli (Milano) musica d'insieme

Raffaella Coppolatammuriata dell'agro nocerino sarnese