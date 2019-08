Luchè pronto ad infiammare il Gargano, il rapper campano di "Stamm fort" con Sfera Ebbasta ospite del 'Vieste Summer Festival'

La lunga spiaggia di Vieste è pronta ad ospitare il "Vieste Summer Festival". Per la prima volta sul Gargano, il festival in programma lunedì 12 agosto, si appresta ad ospitare personaggi della grande musica come Luchè che con il brano "Stamm Fort" ha fatto registrare un successo strepitoso. Ed ancora Geolier, già una star nel panorama trap italiano e tra i giovani più promettenti della scena musicale. Infine, Hasta el Amanecer, il party reggaeton più in voga del momento, che assieme ai gj di Radionorba trasformeranno la spiaggia di Vieste in una vera e propria discoteca sotto le stelle. Ma la grande attesa è tutta per Luchè, il rapper più amato dai ragazzi, reduce dal suo ultimo album "Potere" balzato subito ai primi posti delle classifiche dei dischi più venduti in Italia. Il celebre rapper campano, al secolo Luca Imprudente, tra le più interessanti penne della scena urban italiana, può vantare oltre mezzo milione di followers solo su Instagram.

L’artista, cresciuto nella periferia di Napoli, ha esordito verso la fine degli anni novanta col gruppo Co’Sang per poi sciogliersi e intraprendere la carriera da solista entrando nell’etichetta di Marracash, ovvero la Roccia music. Considerato come uno degli artisti più originali del rap contemporaneo e contraddistinto da una personalità unica nel suo genere, Luchè negli ultimi anni ha collaborato con i migliori protagonisti della scena rap, da Guè Pequeno a Marracash, solo per citarne alcuni, sino alla recente collaborazione con Sfera Ebbasta nel brano “Stamm Fort”, hit co - prodotta da Charlie Charles e Sick Lucke e già certificata disco di platino.