La 'The Big Ball Band' piace: da San Nicandro a Foggia, piovono tappe per il gruppo garganico

Dopo la vittoria al 'Cantavico 2017', per la 'The Big Ball Band' il 2018 è l'anno della consacrazione. Da San Nicandro Garganico a Foggia, da San Marco in Lamis a Lucera, piovono tappe e appuntamenti per il gruppo di musica rock che da sei anni riempie piazze, pub, bar e ristoranti della Capitanata. Almeno venti i concerti già in programma e l'estate non è ancora iniziata.

Tournée incentrata sui più grandi successi rock italiani dei Negramaro - Vasco Rossi, Battisti, Gazzé, Zucchero, Liguabue e Baglioni - la band è composta da Matteo Frascaria (voce), Fabio Pallante (chitarra), Matteo Del Campo (Basso), Michele Giagnorio (tastiere) e Angelo Vocino (batteria). Conosciuti e apprezzati, per ospitarli basterà contattarli tramite l'omonima fan page.