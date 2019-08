Charlie Rapino e Pierdavide Carone sul palco delle Tremiti: il ricordo di Lucio Dalla nel trentennale dell'Area Marina Protetta

Dopo Pablo Trincia e Pippo Pelo arriva alle Isole Tremiti Charlie Rapino, musicista e produttore discografico, oltre che famoso talent scout. Domani 8 agosto sarà lui l’ospite della rassegna ‘Caro amico ti dico…così mi racconto un po’, organizzata dalla Pro Loco Isole Tremiti e supportata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano. Per raccontarsi Rapino ha scelto il libro “Pinocchio” di Collodi e l’ultimo album del gruppo musicale britannico ‘Genesis’, “The Lamb Lies Down on Broadway”.

Trattandosi delle Isole Tremiti tanto amate da Lucio Dalla, Charlie Rapino ha deciso di portare con sé Pierdavide Carone, il giovane cantautore che ha avuto l’onore di essere accompagnato da Lucio Dalla sul palco del Festival di Sanremo nel 2012, proprio nella sua ultima apparizione televisiva. Pierdavide Carone, che per l’occasione omaggerà il caro Lucio, vinse anche il premio della critica della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, proprio quando Charlie Rapino era docente della scuola.

La serata di parole e musica, che rientra nel cartellone di eventi del trentennale dell’Area Marina Protetta Isole Tremiti, si svolgerà alle 21.30 sul Montone dell’Isola di San Nicola. A dialogare con gli ospiti sarà il giornalista Gaetano Simone.