Torna l'Alibi Summer Fest, questa volta a San Severo: il tuo appuntamento estivo con la musica dal vivo

Il 26 e 27 luglio 2019 torna l’Alibi Summer Fest, con grandi nomi della musica italiana ed internazionale e una location tutta nuova. Ad ospitare la seconda edizione del festival sarà l’Area Spettacoli Viaggianti di San Severo (zona Palazzetto Falcone Borsellino) che, oltre all’area concerti, comprenderà diverse attrazioni.

Spesso si sente parlare della provincia foggiana come l’ultimo posto d’Italia, ma, fortunatamente, la Capitanata torna ad essere un punto di riferimento, questa volta per la musica dal vivo, confermando la sua presenza nel circuito nazionale degli eventi musicali.

Il progetto nasce dall’attività del The Alibi, noto locale foggiano votato esclusivamente alla musica inedita. A poco più di un anno dalla sua apertura, il club è diventato una valida tappa per molti artisti italiani e non, alcuni dei quali hanno deciso di inaugurare proprio a Foggia il loro tour. E così, un passo alla volta, é nato questo evento, che già lo scorso anno aveva superato le aspettative con la spettacolare esibizione di Ron Gallo, eccentrico rocker statunitense, e che, quest’anno, viene riproposto in una chiave ancora più spettacolare.

Ma chi salirà sul palco dell’Alibi Summer Fest? È ancora presto per saperlo. Tutto sarà svelato nei prossimi giorni sulla pagina Facebook del festival.