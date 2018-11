Il portentoso sassofonista Alex Han sul palco del Giordano in Jazz (Winter Edition 2018)

Continuano gli appuntamenti con le star internazionali al “Giordano In Jazz – Winter Edition 2018”, il ciclo di concerti organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in collaborazione con il Moody Jazz Cafè.

Domani, 23 novembre, a partire dalle 21.00, sul palcoscenico del Teatro “Umberto Giordano” salirà Alex Han, il portentoso sassofonista statunitense, punta di diamante della band di Marcus Miller, riconosciuto come uno dei musicisti più promettenti della sua generazione.

«Giordano In Jazz -commenta il Sindaco di Foggia Franco Landella- sta regalando alla città una notevole visibilità internazionale, soprattutto tra gli addetti ai lavori e gli appassionati del genere. Non solo si tratta di un appuntamento di assoluto prestigio, grazie ai grandi musicisti che porta nel capoluogo, ma si è rivelato un efficace strumento di promozione del territorio, attirando ad ogni concerto molti spettatori dalle province vicine. Un’altra scelta vincente nella strategia che ci ha portato fin dall’inizio a puntare sulla Cultura e lo spettacolo di qualità per contribuire al progresso morale e civile della nostra comunità».

«Ancora una “star” del jazz nel nostro storico teatro -aggiunge l’Assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani- nel percorso di conoscenza dei vari filoni in cui questo genere viene oggi declinato. Sono davvero curiosa di vedere come reagirà il pubblico all’ascolto di questo artista apprezzato in tutto il mondo. L’Amministrazione, in ogni caso, si impegna a continuare nel solco delle scelte di grande qualità, nella convinzione ferma che la Cultura fa spettacolo e fa crescere l’intero territorio».

L’artista

Alex Han è un artista che abbraccia tutti i generi musicali attraverso il linguaggio del jazz, cercando di unire la tradizione con la modernità con uno sguardo sempre puntato verso il futuro. Ha ricevuto la nomination ai “Grammy Award” come sassofonista e compositore.

La sua carriera è iniziate da giovanissimo, a 8 anni, quando incoraggiato dai suoi genitori prese in mano il sax alto. Da allora non se ne è più separato, esibendosi a 12 anni al Lincoln Center, invitato dal vincitore di Grammy Paquito D'Rivera. Poi prese a girare in diversi festival come sideman ma anche come leader e iniziò a collaborare con i grandi, nomi come Joe Lovano, Kenny Baron, Antonio Sanchez. A 17 anni vinse il prestigioso premio 17th Annual Yamaha Young Performing Artists Competition for Saxophone e l'anno successivo vinse la borsa di studio completa per 4 anni al “Berklee College of Music” di Boston, dopo aver vinto anche il “ASCAP Foundation Young Jazz Composer Award”. A 20 anni diventò il sassofonista della band del vincitore di Grammy Award e maestro del basso elettrico Marcus Miller. Han continua a suonare con Marcus Miller ma anche con Richard Bona, Stanley Clarke & Terri Lyne Carrington. Nel 2016 per il disco di Marcus Miller “Afrodeezia” Alex Han ha ricevuto la nomination per i “Grammy”. Nel 2017 è uscito il suo disco di debutto, prodotto da Marcus Miller stesso dal titolo “Spirit” che dimostra l'abilità di Han come compositore oltre che come strumentista. Il disco ha ricevuto la nomination ai “Grammy” nella categoria “World of Jazz & Instrumental Music”.

