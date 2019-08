Accadia in festa per la Madonna del Carmine: arrivano Le Rivoltelle, Dear Jack & Pierdavide Carone

Tutto pronto ad Accadia per il 92º anniversario dell’incoronazione della Madonna del Carmine. Come ogni anno, la festa si svolgerà il 20, 21 e 22 agosto. Ecco le principali serate musicali: 21 agosto, Le Rivoltelle in concerto; 22 agosto, Dear Jack & Pierdavide Carone in concerto. "Non è stata una scelta semplice - dichiarano gli organizzatori- ma cerchiamo sempre di fare il meglio con il contributo di tutti i cittadini. Un grande impegno per una grande tradizione ed una grande festa".