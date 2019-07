Musica d'estate in Capitanata: tutti i concerti a Foggia e in provincia

L'estate entra nel vivo. Anche quest'anno, da luglio fino a settembre le piazze di tutta la provincia sono pronte a riempirsi di musica e persone. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti in programma.

Anteprima dell'Alibi Summer Fest al Lunarossa.

Il rapper giamaicano primo ospite del Festival Rap 2019 all'Area Mercatale.

Dopo Sean Paul, le esibizioni della band salentina (con Dj Papa Leu) e del rapper Luchè.

Il Festival promosso dall'amministrazione comunale di Accadia con la direzione artistica di Nino Antonacci (fondatore del Moody Jazz Café) ed Elisabetta Manella, si terrà, come da tradizione, nel medievale borgo fantasma di Rione Fossi da giovedì 18 a sabato 20 luglio, per poi terminare nell'incantevole Bosco Paduli (a pochi km dal paese) domenica 21 luglio.

In Piazza Pertini il concerto della cantante palermitana con i suoi più grandi successi.

La rapper originaria di Singapore ospite dello Stornara Rap, con i suoi successi, da 'Da Zero a cento' a 'Playa'.

Un ricchissimo cartellone musicale e artistico per la XV edizione di FestambienteSud, che si celebrerà dal 25 luglio al 4 agosto tra Monte Sant’Angelo e Vieste.

L'area Spettacoli viaggianti ospiterà l'Alibi Summer Fest . La band torinese sarà tra gli ospiti di punta della rassegna.

Anche la band belga ospite dell'Alibi Summer Fest.

Tra gli ospiti della prima serata all'Alibi Summer Fest, c'è anche la trasgressiva rapper mascherata, che si esibirà dopo il concerto dei Subsonica.

Altro ospite della seconda giornata dell'Alibi Summer Fest. Nato e cresciuto nel mondo del freestyle, Nitro è considerato uno degli artisti di spicco della scena rap italiana. Con il suo ultimo album No Comment, pubblicato a gennaio 2018 per Machete Empire, ha raggiunto la vetta delle classifiche e ha girato l’Italia con il - No Comment - Showcase Tour.