L'estate foggiana nel segno della grande musica: tutti i concerti in programma

Da sempre estate fa rima con musica e divertimento. Anche quest’anno in tutta la provincia di Foggia saranno tanti gli appuntamenti: grandi artisti dal rock al pop, passando per la dance, il folk e il reggae, che animeranno le piazze dei comuni foggiani nei mesi di luglio e agosto. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti dell’estate.

L'8 luglio il concorrente di Amici 17 al Cine Village

La rassegna di musica e cultura jazz, ideata e prodotta dal Comune di Foggia-Assessorato alla cultura, torna ad animare uno degli spazi urbani più belli con la musica della cantautrice statunitense Suzanne Vega, accompagnata da un altro “mostro sacro” della musica rock: il chitarrista irlandese Gerry Leonard, strumentista della Vega da molti anni e musicista di grandissima esperienza e qualità che ha collaborato con artisti del calibro di Laurie Anderson, Cyndi Lauper, Avril Lavigne e, soprattutto, David Bowie.

Venerdì 13 luglio il tour del rapper farà tappa a Stornara, in occasione dello Stornara Rap Festival.

La grande musica italiana è di scena a Vico del Gargano. Mercoledì 18 luglio in piazza ci sarà il concerto di Marco Masini. Il cantautore toscano riproporrà i più grandi successi della sua trentennale carriera. A partire da 'Disperato', che gli valse il primo posto a Sanremo '90 tra le nuove proposte, passando per 'Perché lo fai', 'Vaffanculo', 'T'innamorerai', 'Bella Stronza', 'Ci vorrebbe il mare', 'Principessa', 'L'uomo volante' (con il quale vinse il festival di Sanremo nel 2004), fino ai brani tratti da 'Spostato di un secondo', l'ultimo album pubblicato lo scorso anno.

In piazza Cesare Battisti uno dei più grandi bassisti del mondo, già quattro volte vincitore del Grammy Award. E' il secondo grande appuntamento del Giordano in Jazz Summer Edition.

Venerdì 20 luglio, nel centro dei Monti Dauni, arriverà Alex Britti. Il vincitore di Sanremo (nuove proposte) 1999 con ‘Oggi sono io’, grande chitarrista, riproporrà i suoi più grandi successi come ‘Solo una volta’, ‘7000 caffè’, ‘Non è vero mai’, ‘Mi piaci’, ‘Lo zingaro felice’, ‘Una su un milione’, ‘Gelido’.

La concorrente e terza classificata di Amici 16 in concerto al Cine Village

Ancora un grande artista a celebrare il “Concerto della Pace” che ogni anno il Comune di Foggia organizza per ricordare la tragica estate del 1943 quando Foggia fu in gran parte distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e pianse le migliaia di morti caduti sotto le bombe americane. Dopo gli appuntamenti di grande prestigio e richiamo degli anni scorsi, con i concerti di Nicola Piovani e Toquinho, l’edizione del 2018 sarà affidata alla straordinaria voce di Ornella Vanoni, artista che continua a scrivere pagine fondamentali della musica pop italiana. Il concerto è stato programmato per la sera del 22 luglio, alle ore 21, in Piazza Cesare Battisti: un evento con accesso gratuito fino all’esaurimento dei posti, limitati nella piazza a causa delle vigenti misure di sicurezza.

Prenderà il via a Vieste, il 25 luglio prossimo nello scenario suggestivo di Marina piccola, la XIV edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Dopo un incontro di apertura presieduto dal Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sarà un evento artistico di eccezionale valore ad aprire la programmazione musicale: il suggestivo concerto di Paolo Fresu in duo inedito con il pianista iberico Chano Dominguez.

Dopo la già annunciata apertura di Vieste con il duo inedito di Paolo Fresu con il pianista flamenco-jazz Chano Dominguez, andranno in scena dal 26 al 28 luglio a Monte Sant’Angelo gli altri concerti scelti da Paolo Fresu, direttore musicale del festival: il 26 luglio con “Privè”, il nuovo tour degli Avion Travel, il 27 luglio con Greta Panettieri che esegue i brani del suo “Shattered-sgretolata”, il 28 luglio con Francesco Bearzatti Tinissima 4th per l’omaggio rock al grande jazzista Thelonius Monk, intitolato Monk’roll. Tutti i pomeriggi una novità: il vespro musicale alle ore 18 con i concerti nel museo multimediale “il Sentiero dell’Angelo” di Marco Bardoscia e Alberto Parmegiani che dialogheranno con l’animazione di Studio Azzurro sulle apparizioni di San Michele Arcangelo.

La concorrente di Amici 17 si esibirà al Cine Village

Max Gazzè aprirà il suo tour Alchemaya con una speciale anteprima: l'artista il 31 luglio terrà un concerto-evento a Vieste, davanti al famoso monolite Pizzomunno, protagonista de 'La leggenda di Cristalda e Pizzomunno', brano portato con successo da Gazzè sul palco del Teatro Ariston nell'ultimo Festival di Sanremo.

FestambienteSud farà tappa anche a Cagnano Varano per una serata speciale, mercoledì 1 agosto, alle ore 21,30, in Piazza del Purgatorio, appuntamento con Paolo Jannacci “in concerto con Enzo” (ingresso libero). Jannacci si esibisce nell'ambito di "Suoni nel Borgo", progetto speciale di FestambienteSud per far scoprire e valorizzare un pezzo di identità urbana del Gargano. L'evento è organizzato grazie alla collaborazione di Comune di Cagnano Varano e del Parco Nazionale del Gargano. Oltre al concerto di Paolo Jannacci sarà l'occasione per un'anteprima di "Calici nel Borgo", manifestazione ormai radicata in quel luogo e che vedrà la prossima edizione il prossimo 11 agosto.

Un grande evento per chiudere la XIV edizione di FestambienteSud. I The Wailers sono tornati in scena, pronti a travolgere tutti i fan con il suo caratteristico e rivoluzionario sound. Dopo la morte di Bob Marley, i The Wailers hanno continuato a portare in giro per il mondo la musica ed il messaggio del re del reggae. Un’emozione unica poter sentire dal vivo le pietre miliari della musica reggae. Sarà dunque una data storica per il Gargano quella di domenica 5 agosto, il concerto si terrà presso il Parco del Papa in Viale della Gioventù a San Giovanni Rotondo, in data unica per il centro-sud Italia.

Ancora grandi ospiti musicali a Biccari in occasione della festa patronale di San Donato, che sarà celebrata, come di consueto, nei giorni 6, 7 e 8 agosto prossimi. Ospiti dell'ultima serata saranno Le Vibrazioni, che si esibiranno in piazza proponendo i loro più grandi successi.

Due mostri sacri della musica italiana saranno i protagonisti nella notte di Ferragosto. In piazza Cavour farà tappa il tour dei due ex componenti dei Pooh, che dopo lo scioglimento dello storico gruppo, hanno intrapreso un nuovo progetto musicale, che li ha visti esibirsi all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Il segreto del tempo' presente nell'album 'Insieme' uscito alla fine del 2017.

Sul palco dell Puglie, in piazzale Spinelle, esibizione gratuita del disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano ex Eiffel 65. L'evento è organizzato dall'associazione 'Sant'Agata e20’.

Lo storico chitarrista dei Pooh si esibirà in Largo Crociate.