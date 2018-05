Il Liceo Poerio e l’associazione Musikando presentano concerti e masterclass del tubista Gianmario Strappati

Domenica 20 Maggio presso l’Auditorium Comunale di Ascoli Satriano e lunedì 21 maggio presso l’auditorium del liceo musicale “C. Poerio” di Foggia, si terranno due importanti masterclass-concerto del tubista Gianmario Strappati. Il musicista reduce da una lunga tournee in Europa che lo ha portato ad esibirsi in Finlandia, Spagna, Slovacchia, Albania, Bulgaria, Germania, Moldavia, Ungheria, Romania e ultimamente in Russia al prestigioso festival Tchaikovsky, si esibirà in duo con i maestri Andrea Saracino (marimba) e Egidia Imbellone (PIANOFORTE).

L’associazione musicale e culturale “Musikando” di Ascoli Satriano e il liceo musicale “C. Poerio di Foggia sono lieti di presentare questi due prestigiosi appuntamenti di alto profilo durante i quali verranno affrontati temi riguardanti il repertorio solistico della tuba e congeneri.