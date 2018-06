Il Biondo, Federica Carta e Carmen: le star di 'Amici' in concerto al Cine Village del GrandApulia

Ha scelto tre stelle dell’ultima edizione di ‘Amici’ per celebrare la sua estate a suon di musica. Il Cine Village, la multisala del centro commerciale GrandApulia, ospiterà in esclusiva nazionale i concerti live di Biondo (domenica 8 luglio), Federica Carta (domenica 22 luglio) e Carmen (domenica 29 luglio).

Le esibizioni canore, molto attese dai numerosissimi fans che hanno seguito la trasmissione di Maria De Filippi, si svolgeranno alle 20.00 nel parcheggio del GrandApulia (ingresso Cine Village). Ma l’evento comincerà alle 15.30 con il firmacopie dei cd che si svolgerà in una delle sale del Cine Village, dove un fotografo effettuerà gli scatti ufficiali che saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Multisala. Per accedere al firmacopie e per avere diritto alle foto con gli ospiti è necessario essere in possesso del cd. A partire dalle 18.00, subito dopo il firmacopie, un dj-set accompagnerà il pubblico fino all’arrivo dei loro idoli.

Per i concerti sarà allestita anche un’area gold, riservata a sole 300/400 persone, che consentirà di vedere gli artisti più da vicino. Il biglietto per l’area gold costerà 20 euro per Biondo e Carmen e 15 per Federica Carta. Per l’area immediatamente successiva alla gold, il costo del biglietto sarà di 15 euro per Biondo e Carmen e 10 per Federica Carta. I biglietti potranno essere acquistati sul sito del GrandApulia o presso le casse del Cine Village.