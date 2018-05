Concerti galleggianti sul lago di Lesina

Alle terza edizione, il festival di musica indipendente ClubON, mette in campo 5 gruppi provenienti dal panorama internazionale nello specifico Russia, Svezia, Australia, Francia e Germania. La collaborazione con le agenzie di booking che promuovono le band internazionali nei tour italiani - tra cui degna di nota 'La Tempesta Concerti' - consente alla direzione del festival di pescare in un dominio ampio così da invitare, sul singolare palco galleggiante caratteristico della rassegna, i gruppi già affermati nei propri paesi di origine e che vantano partecipazioni a festival internazionali di cui alcuni come headliner.

Da sottolieare la massiccia presenza delle figure femminili nella maggior parte dei gruppi della line-up di questa edizione, 3 date su 5 vedranno la presenza di una "frontwoman".

Seguono le date che animeranno la banchina del lungolago di Lesina, dal 02 giugno fino al 24 agosto, ingresso rigorosamente gratuito:

sabato 2 giugno 2018 - The soap Opera (FRA)

venerdì 29 giugno 2018 - Kristal and Jonny Boy (SWE)

venerdì 6 luglio 2018 - Thunder Fox (AUS)

venerdì 3 agosto 2018 - E.Zapirova (GER)

venerdì 24 agosto 2018 - A. Kelman (RUS)



